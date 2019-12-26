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Одесситам на новогодние столы попадет меньше угрожающего здоровью алкоголя

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Одесситам на новогодние столы попадет меньше угрожающего здоровью алкоголяВ Одесской области в Беляевском районе был обнаружен склад с контрафактным алкоголем. Это дает надежду на то, что на новогодние столы жителей города и Одесской области не попадет опасная для здоровья и жизни контрафактная водка, и настойка.

По сообщению прокуратуры Одесской области из оборота изъят алкоголь на сумму, превышающую 760 тысяч гривен.

Контрафактное спиртное было найдено во время обыска складского помещения.

Найдены свыше 19,5 тысяч бутылок водки "Пшеничная Краля", "Пшеничная Пьяная Хата", перечная настойка.

Вся продукция имела марки акцизного налога сомнительного происхождения.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

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