Очевидцы в Одессе зафиксировали, как школьники взрывами петард «кошмарят» жителей микрорайона

В Одессе на протяжении последних нескольких месяцев подростки терроризируют жителей домов, находящихся рядом со школой №92 на поселке Котовского.

Злоумышленники бросают петарды в разное время суток, пугая тем самым людей. Как правило, такими местами становятся дворы многоэтажных домов, пешеходные зоны, места выгула домашних питомцев. Чаще всего взрывы петард слышны во второй половине дня ближе к вечеру.

Жители микрорайона ищут тех, кто держит их в напряжении.

Так, на днях удалось заснять на видео подростков, пытающихся забросить петарды в люк рядом с бойлерной одного из домов.

Вероятно родители "героев" узнают своих детей и проведут воспитательные беседы.

od-news.com

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