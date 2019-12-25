В Одесской области пьяный мужчина напал на полицейского

Ночью на территории одного из сел, расположенных в Беляевском районе, правоохранители заметили автомобиль марки «ВАЗ», который передвигался с явными нарушениями ПДД.

Когда полицейские потребовали водителя остановиться, он в ответ увеличил скорость. Чтобы догнать нарушителя, стражам порядка пришлось преследовать его до самого дома, где мужчина попытался прятаться от преследователей.

Во время проверки документов водитель, находившийся под воздействием алкоголя, начал вести себя агрессивно, неожиданно напал на одного из правоохранителей и ударил его головой в лицо. Для того, чтобы обезвредить разбушевавшегося жителя, полицейским пришлось применить слезоточивый газ, а после заковать его в наручники.

Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 345 УК Украины, за это ему грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

od-news.com

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