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В Одессе житель угрозами требовал доплаты за гаджет

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В Одессе житель угрозами требовал доплаты за гаджетВ Одессе задержали местного жителя за требования доплаты с работницы ломбарда.

Как стало известно, мужчина накануне сдал в ломбард свой мобильный телефон, получив за него около 2000 грн. На следующий день, решив, что ему мало дали денег, вооружился ножом и, придя в кредитное заведение, принялся им угрожать, требуя с работницы доплатить за гаджет.

Женщина сумела незаметно нажать «тревожную» кнопку, и в результате злоумышленник был схвачен на месте. При установлении личности задержанного выяснилось, что это местный житель 32 лет, который уже привлекался к ответственности за разбойное нападение.

Теперь в отношении его начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 189 УК Украины, а на время расследования преступник будет содержаться под стражей.

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