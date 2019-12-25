В Одессе практически завершена реконструкция Софиевской улицы

В Одессе реконструкция ул. Софиевской практически завершена. Исключение составляет один перекресток. Однако, продолжаются активные работы на спуске Маринеско. Общественный транспорт пока туда не ходит.

На Софиевской улице рабочие уже завершили укладку новых трамвайных путей, проезжей части на участке между ул. Преображенской до перекрестка ул. Ольгиевская. Помимо перекрестка всё остальное полностью готово. От автохамов даже установлены специальные столбики вдоль тротуаров.

В ближайшие дни появится контактная сеть для трамвая.

Что касается спуска Маринеско, то проехать по нему пока нельзя. Но оставлена небольшая проезжая часть, позволяющая местным жителям на автомобилях добраться к своим домам снизу - от Пересыпского моста. На спуске Маринеско проводятся подготовительные работы для укладки трамвайных путей.

Реконструкция ул. Софиевской началась в конце марта 2019 года и является одним из этапов реконструкции трамвайной инфраструктуры трассы магистрального трамвайного маршрута "Север - Юг", который планировали запустить в 2020 году.

Вместе с заменой трамвайной линии, проводится замена подземных коммуникаций: канализация, водопровод, и пр.

По материалам: Пассажирский транспорт

od-news.com

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