Одесситов на жилмассиве Котовского ждет предновогоднее отключение воды

В Одессе на поселке Котовского некоторым жителям следует заранее позаботиться о запасах воды. На протяжении всего дня 26 декабря не будет воды.

О масштабном отключении стало известно из сообщения филиала "Инфоксводоканал".

Так, сообщается, что с 9:00 часов утра 26 декабря по 02:30 часов 27 декабря 2019 года прекратят подачу воды потребителям, проживающим на следующих улицах Одессы:

25-32-е Суворовские Линии;

ул. Ак. Заболотного, 1-25, 2, 12, 20-24;

ул. Марсельская, 6;

ул. Орловская, 20-54, 21-61;

пр-т Добровольского, 79-111;

ул. Курская, 127-163;

ул. Жолио Кюри, 22-24, 60-64.

Водоснабжение прекратят в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене заслонок, диаметр которых равняется 300 мм и 200 мм по ул. Ак. Заболотного, 11 и 15.

od-news.com

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