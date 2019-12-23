Спасатели в Одессе напомнили о правилах безопасности во время запуска новогодних салютов
В Одессе уже довольно часто, особенно в спальных районах города, слышны громкие хлопки и взрывы от петард, фейерверков. А в праздничные дни и в новогоднюю ночь тем более, многие захотят использовать столь популярное развлечение.
Спасатели решили, что нелишним будет напомнить одесситам о мерах безопасности при использовании пиротехнических средств.
Чтобы радоваться в праздничное время, а не плакать, важно соблюдать следующие меры предосторожности:
- приобретать петарды и фейерверки в специализированных магазинах, а не с уличных раскладок;
- важно обращать внимание на маркировку, где должна находиться информация с названием продукции, адрес производителя, ограничения по возрасту, класс петарды, инструкция по хранению и эксплуатации, сроки изготовления, хранения, радиус опасной зоны действия, вес химической смеси, вещества.
Очень важно помнить о том, что запуск фейерверков с балконов категорически воспрещен. Нельзя запускать фейерверки с расстояния менее, чем 100 м от жилого дома. Нельзя курить при использовании фейерверков.
Запрещено хранить такую продукцию возле батарей и обогревателей, применять те товары, у которых есть дефекты.
После того, как петарды или фейерверк зажжен, нужно отойти от него на расстояние 3-50 м и как минимум 2 минуты к ним не приближаться после того, как завершился последний залп. Если салют по какой-то причине не сработал, остается большая вероятность того, что он взорвется. Поэтому необходимо его потушить, придерживаясь правил пожарной безопасности.
Утилизировать использованную пиротехнику нужно залив ее водой на 2 часа и только после этого выбросить в мусор.
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