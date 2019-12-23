Очередное смертельное ДТП в Одесской области

В г.Измаиле во время аварии погиб пассажир, ехавший на мотоцикле.

Как рассказали свидетели произошедшего, примерно в 18:00 по проспекту Суворова ехал мотоцикл марки «Ямаха», направляясь в сторону выезда из города. Возле автозаправки водитель поднял транспортное средство на заднее колесо и продолжил так ехать, несмотря на нарушение ПДД. В это время с АЗС выезжал автомобиль марки «ВАЗ», водитель которого не заметил мчавшийся к нему на скорости автомобиль, в результате чего произошло столкновение. От удара двухколесный транспорт отлетел на достаточно большое расстояние в поле. Пассажир, ехавший на мотоцикле без шлема, слетел с сидения и при падении сильно ударился головой о бордюр. К несчастью, он скончался на месте от полученных травм. Сам водитель мотоцикла тоже был травмирован и госпитализирован.

od-news.com

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