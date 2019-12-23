Кому в Одессе нужно запасаться водой
23 и 24 декабря жителей жилмассива Таирово ждет отключение воды.
Филиал «Инфоксводоканала» предупреждает об отключении воды и объясняет, что это связано с ремонтными работами по переключению магистрального трубопровода, диаметр которого составляет 400 мм.
В связи с этим будет прекращена подача воды с 09:00 утра 23 декабря по 05:30 утра 24 декабря.
Воды не будет у жителей, проживающих на следующих улицах:
- Академика Королева, 72-94,
- Академика Глушко. 13-25,
- Ильфа и Петрова, 21-39,
- Академика Вильямса, 64-76Б.
«Инфоксводоканал» заранее приносит извинения за эти неудобства.
За справкой или другой информацией можно обращаться по телефонам: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
...