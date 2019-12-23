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Кому в Одессе нужно запасаться водой

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Кому в Одессе нужно запасаться водой

23 и 24 декабря жителей жилмассива Таирово ждет отключение воды.

Филиал «Инфоксводоканала» предупреждает об отключении воды и объясняет, что это связано с ремонтными работами по переключению магистрального трубопровода, диаметр которого составляет 400 мм.

В связи с этим будет прекращена подача воды с 09:00 утра 23 декабря по 05:30 утра 24 декабря.

Воды не будет у жителей, проживающих на следующих улицах:

  1. Академика Королева, 72-94,
  2. Академика Глушко. 13-25,
  3. Ильфа и Петрова, 21-39,
  4. Академика Вильямса, 64-76Б.

«Инфоксводоканал» заранее приносит извинения за эти неудобства.

За справкой или другой информацией можно обращаться по телефонам: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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