В Одессе маленьким пятерняшкам мэрия подарила новогодние подарки

В Одессе маленьким пятерняшкам, в канун Новогодних и Рождественских праздников, представителями мэрии были традиционно вручены приятные подарки.

Малышей и их маму Оксану Кобелецкую, приехали лично поздравить зам. городского головы Светлана Бедрега, руководитель Суворовской райадминистрации Сергей Кондратюк, руководитель департамента труда и социальной политики Елена Китайская, а также депутат городского совета Левон Никогосян. От лица мэра Геннадия Труханова Даше, Саше, Денису, Давиду, Вадику и старшей дочери Оксаны Алисе, вручили подарки. Девочкам подарили кукольные наборы, а мальчикам игрушки в виде транспортных средств, и конечно же, сладкие подарки.

Для уникальной украинской семьи в детском кафе-ресторане "Зазеркалье" подготовили праздничную шоу-программу.

Как отметил Сергей Кондратюк: "Дети довольны, а мы счастливы видеть улыбки на их лицах".

od-news.com

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