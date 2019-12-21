В Одесском кафедральном соборе состоится органное проекционное арт-шоу Ave Maria

В Одесской кирхе для ценителей органной музыки будет представлено концептуально новое арт-шоу Ave Maria, которое подарит слушателям рождественское настроение.

В переводе слово ave означает "радуйся". Именно так и обратился к Св. Марии ангел, явившийся к Ней с благой вестью.

Современному человеку тоже необходимы эмоции радости и особенно остро он в этом нуждается накануне праздников. Хочется, чтобы кто-то обратился доброжелательно и сказал "радуйся!". В соборе им. Св. Петра и Павла часто звучит органная музыка, побуждающая сердце наполняться радостью и благоговением.

В новой программе "Орган и Живая Палитра" предложены к просмотру визуальные проекции шедевров мировой живописи, лучшие образцы арий, гимнов и песен, посвященных Марии - Матери Иисуса Христа.

Насладиться концертом можно по адресу ул. Новосельского, 68, в воскресенье 22 декабря, в 18:00 часов.

od-news.com

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