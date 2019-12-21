Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одессе на ледовом катке произошла драка (видео)

seo 0 Comment , , , ,

В Одессе на ледовом катке произошла драка (видео)

В полицию обратился отец ребенка, который стал невольным участников произошедшего неприятного инцидента.

Мужчина рассказал, что на ледовом катке после игры в хоккей между двумя командами детей возникли разногласия. В итоге тренер одной из команд решил разобраться с конфликтом, и поэтому вышел на лед. Оказавшись в толпе ребят, он принялся толкать детей, от чего те падали на лед.

В полиции зарегистрировали заявление согласно установленному законодательством порядку. Правоохранителям предстоит провести проверку, после которой они оценят действия каждого из участников конфликта.

Это будет интересно:

В Одессе в спальном районе произошла аварияВ Одессе в спальном районе произошла авария В Одессе на одном из агитационных пунктов произошла дракаВ Одессе на одном из агитационных пунктов произошла драка В Одессе между пассажирами маршрутного такси произошла дракаВ Одессе между пассажирами маршрутного такси произошла драка В Одессе между двумя знакомыми произошла дракаВ Одессе между двумя знакомыми произошла драка В Одессе произошла ещё одна крупная авария с переворотом фурыВ Одессе произошла ещё одна крупная авария с переворотом фуры (видео)
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE