В Одессе на ледовом катке произошла драка (видео)

В полицию обратился отец ребенка, который стал невольным участников произошедшего неприятного инцидента.

Мужчина рассказал, что на ледовом катке после игры в хоккей между двумя командами детей возникли разногласия. В итоге тренер одной из команд решил разобраться с конфликтом, и поэтому вышел на лед. Оказавшись в толпе ребят, он принялся толкать детей, от чего те падали на лед.

В полиции зарегистрировали заявление согласно установленному законодательством порядку. Правоохранителям предстоит провести проверку, после которой они оценят действия каждого из участников конфликта.

od-news.com

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