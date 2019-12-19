В Одесской области задержали ромов, промышлявших воровством на рынке

18 декабря в г.Измаиле к патрульным полицейским обратились местные жители, которые сообщили, что на машине марки «Ауди» передвигаются личности, подозреваемые в грабеже.

После обследования территории, прилегающей к рынку, правоохранители заметили указанное транспортное средство, в салоне которого находились люди ромской национальности.

Согласно полученной информации, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что когда она с дочерью была на рынке на ул.Осипенко, ромы попытались украсть мобильный телефон, но их действия заметили. Прохожие попытались задержать карманников, но встретили активное сопротивление, после чего злоумышленники попытались скрыться на автомобиле «Ауди».

Стражи порядка задержали подозреваемых, и заявительница узнала в них воров с рынка. Теперь в отношении задержанных начато уголовное дело в соответствии со статьей 185 УК Украины.

od-news.com

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