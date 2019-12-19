В Одесской области на территории школы обнаружен склад старых снарядов

В с.Великий Дальник на территории школы на днях обнаружили снаряд, пролежавший в земле со времен Второй мировой войны.

Место находки огородили от доступа людей и вызвали специалистов-взрывотехников, чтобы они изъяли взрывоопасный предмет для его последующего уничтожения. После того, как достали боеприпас, была детально обследована прилегающая территория и найдено еще свыше 300 аналогичных снарядов.

18 декабря изъяли 271 артиллерийский снаряд, 21 гранату и 54 подрывника, которые после этого вывезут на специальный полигон, расположенный вдали населенных пунктов, и уничтожат.

od-news.com

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