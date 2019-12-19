В Одессе несколько дней подряд в центре города «кошмарят» водителей

В Одессе ряд водителей, автомобили которых были припаркованы на ул. Дворянской, не могли открыть двери своих машин.

В пределах целого квартала в пределах ул. Дворянской, водители не могли в течение часа уехать, так как автомобили не были доступны для своих владельцев.

Соответствующее сообщение на странице Facebook появилось у местного жителя Артура Петросяна. С его слов какой-то автоугонщик, работающий с "глушилкой", заблокировал автомобили, расположенные между ул. Пастера и Садовой.

Спустя полтора часа к месту инцидента прибыли патрульные. На месте собрались четыре возмущенных водителя. Видимо, завидев правоохранителей, злоумышленник испугался и машины были разблокированы.

Очевидцы отмечают, что подобное происходит в центре города не в первый раз. Кто-то ведет охоту и хочет взломать авто.

od-news.com

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