В Одессе несколько дней подряд в центре города «кошмарят» водителей
В Одессе ряд водителей, автомобили которых были припаркованы на ул. Дворянской, не могли открыть двери своих машин.
В пределах целого квартала в пределах ул. Дворянской, водители не могли в течение часа уехать, так как автомобили не были доступны для своих владельцев.
Соответствующее сообщение на странице Facebook появилось у местного жителя Артура Петросяна. С его слов какой-то автоугонщик, работающий с "глушилкой", заблокировал автомобили, расположенные между ул. Пастера и Садовой.
Спустя полтора часа к месту инцидента прибыли патрульные. На месте собрались четыре возмущенных водителя. Видимо, завидев правоохранителей, злоумышленник испугался и машины были разблокированы.
Очевидцы отмечают, что подобное происходит в центре города не в первый раз. Кто-то ведет охоту и хочет взломать авто.