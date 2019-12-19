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Одесситы смогут отпраздновать католическое Рождество в Горсаду

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Одесситы смогут отпраздновать католическое Рождество в ГорсадуОдесситов приглашают на празднование католического Рождества в Горсад. Мероприятие под названием "Рождество в каждую семью" состоится 28 декабря 2019 года.

В этот день гостей праздника ожидает концертная программа, посвященная празднованию Рождества Христова.

Как сообщается в пресс-службе, праздничное мероприятие будет проведено в Ротонде Горсада с 15 часов до 20 часов.

Планируются следующие интересные активности:
- театрализованное представление с участием юных актеров;
- мастер-классы;
- конкурсы и развлекательные игры для детей;
- рождественский концерт;
- исполнение колядок.

Организаторами празднования Рождества в Горсаду выступают: благотворительный фонд "Точка Опоры", международный благотворительный фонд "Реформация", общественная организация "Украина - это Я" под патронатом Духовного Совета в Одесской области.

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