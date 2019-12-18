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Минусы дороги из ракушек в Одесской области

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Минусы дороги из ракушек в Одесской областиВ районном центре г.Килия, который относится к Одесской области, проблему с дорогами решили при помощи ракушек рапанов.

Ими просто засыпали ямы, наполненные грязью, которые очень мешали жителям передвигаться по улице. На некоторое время этот способ стал прекрасным решением проблемы, однако вскоре проявился главный минус такой идеи. Из-за высокой температуры воздуха на улице остатки рапанов, сохранившиеся на поверхности ракушек, начали издавать просто ужасный запах.

Когда жители собирались написать жалобу на дорожную службы, выяснилось, что идея так решить проблему с ямами принадлежала одному местному жителю. Для этого он собрал ракушки на свалке, куда они выбрасывались компанией, занимающейся продажей мяса этих морских деликатесов.

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