Бдительные одесситы помогли задержать автовора
17 декабря в Одесе в Книжном переулке прохожие, заметив, что мужчина открыл машину и собирается украсть оттуда вещи, вызвали на место полицию. Через несколько минут подъехали правоохранители и успели задержать похитителя «на горячем».
С учетом участившихся случаев краж из автомобилей, полиция, чтобы предотвратить преступления, советует владельцам транспортных средств соблюдать такие простые правила:
- Обязательно установить сигнализацию, которая вполне может напугать вора.
- Даже если вы ненадолго отлучаетесь из машины, обязательно запирайте ее.
- Для парковки лучше выбрать хорошо освещенное место возле дома или автостоянку.
- Не стоит оставлять в салоне предметы, которые могут привлечь внимание преступников.
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