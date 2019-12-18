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Бдительные одесситы помогли задержать автовора

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Бдительные одесситы помогли задержать автовора17 декабря в Одесе в Книжном переулке прохожие, заметив, что мужчина открыл машину и собирается украсть оттуда вещи, вызвали на место полицию. Через несколько минут подъехали правоохранители и успели задержать похитителя «на горячем».

С учетом участившихся случаев краж из автомобилей, полиция, чтобы предотвратить преступления, советует владельцам транспортных средств соблюдать такие простые правила:

  1. Обязательно установить сигнализацию, которая вполне может напугать вора.
  2. Даже если вы ненадолго отлучаетесь из машины, обязательно запирайте ее.
  3. Для парковки лучше выбрать хорошо освещенное место возле дома или автостоянку.
  4. Не стоит оставлять в салоне предметы, которые могут привлечь внимание преступников.

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