В Одесской области правоохранитель занимался вымогательством
Следователю, который служил в Раздельнянском отделении полиции, предъявили обвинение во взяточничестве.
Согласно полученной в ходе расследования информации, правоохранитель 42 лет требовал с мужчины взятку, в противном случае он угрожал сделать его подозреваемым в деле. Чтобы избежать таких последствий, мужчина согласился.
Задержание нечистого на руку стража порядка произвели в момент передачи затребованной суммы.
Задержанного поместили в СИЗО с правом выхода под залог и открыли в отношении его уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 368 УК Украины.Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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