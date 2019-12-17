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В Одесской области правоохранитель занимался вымогательством

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В Одесской области правоохранитель занимался вымогательствомСледователю, который служил в Раздельнянском отделении полиции, предъявили обвинение во взяточничестве.

Согласно полученной в ходе расследования информации, правоохранитель 42 лет требовал с мужчины взятку, в противном случае он угрожал сделать его подозреваемым в деле. Чтобы избежать таких последствий, мужчина согласился.

Задержание нечистого на руку стража порядка произвели в момент передачи затребованной суммы.

Задержанного поместили в СИЗО с правом выхода под залог и открыли в отношении его уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 368 УК Украины.

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